Монтевидео, , 07:27 — REGNUM В Уругвае за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 238 человек, заявил глава уругвайского минздрава Даниэль Салинас в ходе пресс-конференции.

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Ранее рекордное число зараженных было выявлено 3 декабря, тогда за одни сутки в Уругвае подтвердили 177 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Салинас не исключил, что рост заболеваемости на самом деле связан с увеличением количества проводимых тестов ежедневно.

Тем не менее президент Уругвая Луис Лакалле Поу объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с COVID-19. В частности, в стране все госслужащие переводятся на удаленную работу, также запрещаются массовые и спортивные мероприятия. Кроме того, в стране закрывают бары и рестораны.

По последним данным, в Уругвае с начала пандемии выявили 6455 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 80 человек.