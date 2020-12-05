Мехико, , 06:57 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 12 127 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По ее данным, всего с начала пандемии на мексиканской территории подтвердили 1 156 770 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 4 декабря в Мексике скончались 690 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 108 863

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики заявили о намерениях начать массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции во второй половине декабря 2020 года. По их словам, республика ожидает сертификации одной из вакцин, разрабатываемых в США или Евросоюзе.