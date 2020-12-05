София, , 06:19 — REGNUM Достойным назвали отпор российских пограничников вооружённому нападению на границе с Украиной болгарские читатели издания Сега.

Инцидент с перестрелкой произошёл 4 декабря на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода. Попытку неизвестных перейти границу пресекли сотрудники погранслужбы ФСБ России.

«Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась», — написал один из пользователей с псевдонимом magina7.

«Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать», — отметил другой пользователь.

Добавим, после инцидента в госпогранслужбе Украины заявили, что не зафиксировали происшествия, о котором сообщили с российской стороны, и не владеют фактами, которые бы подтверждали инцидент со стрельбой.

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