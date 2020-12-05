Трентон, США, , 05:36 — REGNUM Дефицит финансирования на проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции испытывает американский штат Нью-Джерси, заявил губернатор региона Фил Мерфи в эфире телеканала CNN.

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По его словам, региональным властям требуется помощь из источников федерального бюджета. Мерфи считает, все нуждающиеся в препарате жители штата смогут привиться не раньше апреля или даже мая следующего года.

Губернатор рассказал, что первая партия вакцины для Нью-Джерси будет насчитывать 76 тыс. доз. При этом он предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в штате, поскольку в регионе ожидаются праздники и холодная погода, что способствует распространению инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что в его регионе вакцинацию пройдут 170 тысяч человек.

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