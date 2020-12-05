Веллингтон, , 05:22 — REGNUM В Новой Зеландии за сутки выявили девять случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все случаи были выявлены среди прибывших на территорию страны и пребывающих на обязательном карантине в спецучреждениях. В настоящее время все они находятся на территории обсерватора в Окленде. Локальных случаев распространения COVID-19 в стране за прошедшие сутки не зафиксировано.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 59 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1722 инфицированных SARS-CoV-2.