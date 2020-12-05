Сеул, , 05:16 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 583 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 559 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на территорию республики из-за рубежа. Отмечается, что число выявленных за сутки заболевших снизилось после рекордного скачка до 629 3 декабря. В настоящее время власти Южной Кореи решают, стоит ли ужесточать ограничения в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 36 915. Также за 4 декабря в стране скончались еще четверо пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Южной Корее умерли 540 человек.