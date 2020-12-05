Гонконг, Китай, , 05:15 — REGNUM Размер штрафов за нарушение санитарной дистанции и масочного режима в специальном административного районе Китая Гонконге будет увеличен с 2 тыс. до 5 тыс. гонконгских долларов (с $258 до $645), сообщает издание «Дунфан жибао».

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Ужесточить ответственность предложила глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Решение вступает в силу 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября между Сингапуром и Гонконгом были сняты ограничения при поездках, предполагавшие обязательное прохождение карантина по прибытию пассажиров на указанные территории. От путешественников требуется лишь предоставить справку с отрицательным результат теста на коронавирус.

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