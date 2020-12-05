София, , 05:11 — REGNUM В Болгарии за минувшие сутки выявили 3614 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба болгарского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 158 807. С начала пандемии в Болгарии выздоровели 59 677 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 4650 человек с болезнью не справились и скончались.

Напомним, в конце ноября власти Болгарии распорядились продлить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры продолжат действовать в Болгарии по 21 декабря.