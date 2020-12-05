Улан-Удэ, , 05:24 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 20 401. Об этом утром 5 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 11 325 случаев заражения (56% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались шесть пациентов с COVID-19 (всего умер 471 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1915 больных. На амбулаторном лечении находятся 2253 человека, наблюдаются 8201 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 15 762 (+302) человека.

В реанимации остаются 104 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 56 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 66,3% — из 2889 перепрофилированных коек заняты 1915.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за период пандемии достигло 20 156.

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