Тегеран, , 08:58 — REGNUM В Иране около 347 человек умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 4 декабря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 скончались 49 695 граждан. Она подчеркнула, что 708 106 из общего числа 1 016 835 человек, заразившихся смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

По словам Лари, за последние 24 часа в Иране был выявлен 13 341 новый случай заражения, причём 1 996 человек госпитализированы. Далее пресс-секретарь заявила, что ещё 5 824 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.