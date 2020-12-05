Таллин, , 04:30 — REGNUM Новые ограничения по сдерживанию коронавируса ввели с 5 декабря в Эстонии. Теперь в магазины нельзя будет пускать больше людей, чем предписывает 50-процентная заполняемость помещений, а кафе и рестораны будут работать до 22:00, говорится в материалах эстонского правительства.

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Желающим посещать магазины большой компанией придётся делиться на пары и соблюдать дистанцию в два метра. Заведения общественного питания, развлекательные заведения будут работать до 22:00, при этом им разрешили продавать еду на вынос.

Напомним, правительство Эстонии усилило меры карантинных ограничений, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в середине ноября.

За последние 14 дней в стране с численностью 1,3 млн человек заболеваемость составила 366,37 случаев на 100 000 человек. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 125 человека с диагнозом COVID-19.

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