Москва, , 04:08 — REGNUM Россия не скрывала данных по смертности из-за коронавирусной инфекции, сообщения на эту тему в иностранных СМИ не соответствуют действительности, заявила 4 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

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«И данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — сказала она.

По словам Голиковой, разница в итоговых данных этих ведомств объясняется несколькими причинами. Оперативный штаб и сайт «Стопкоронавирус» публикуют сведения о чётко идентифицированных случаях смерти от COVID-19. То есть это случаи, где не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия.

Кроме того, существуют клинические проявления заболевания, когда тест не был положительным, но по результатам патологоанатомического вскрытия был поставлено заключение о смерти от COVID-19.

«Две других группы — это когда ковид оказал влияние на течение хронического заболевания. В этом случае основной диагноз смерти, скорее всего, то хроническое заболевание, которым страдал пациент», — сказала вице-премьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. Всего в стране от COVID-19, по данным оперштаба, умерли 42 176 человек.

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