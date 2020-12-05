Сан-Франциско, США, , 03:38 — REGNUM В Сан-Франциско и пяти других округах штата Калифорния с 6 декабря вводится комендантский час — запрет для населения покидать свои дома без крайней необходимости из-за всплеска случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом мэр Сан-Франциско Лондон Брид 4 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Сан-Франциско, как и другие округа Залива, исполняют губернаторский указ о пребывании дома, вступающий в силу с 22:00 воскресенья. У нас скоро закончатся больничные койки для ухода за пациентами, на следующий день после Рождества. Мы должны изменить это сейчас», — написала Брид.

Власти округов Аламеда, Беркли, Контра-Коста, Марин и Санта-Клара также пошли на подобные меры, разрешающие жителям покидать дома только для закупки продуктов питания, лекарств, посещения врача или больных родственников. В соответствии с указом губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, данные ограничения вводятся до 4 января.

По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего медицинскую статистику, в США на 03:00 мск 5 декабря зафиксировано 14 336 748 случаев заражения коронавирусом, умерли 278 563 пациента с диагнозом COVID-19. В штате Калифорния выявлено более 1,2 млн случаев заражения, умерли около 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Национального совета по торговле при американской администрации Питер Наварро заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции не может полностью гарантировать нормализации ситуации в США.

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