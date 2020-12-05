Красноярск, , 02:40 — REGNUM В субботу, 5 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха — 16… — 14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 5 на 6 декабря ожидается до — 16 °C. Без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 декабря, в Красноярске до — 10 °C днём и около — 12 °C ночью. Без осадков.

В понедельник, 7 декабря, в Красноярске ожидается до — 7 °C днём. Ночью — до — 10 °C. Временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 декабря на юге Таймырского муниципального района ожидается очень сильный западный ветер 15−20 м/с, на порывах местами 22−27 м/с, сильный снег, метель. В Туруханском районе и Эвенкийском муниципальном районе ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, на севере местами сильный снег, метель. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица.