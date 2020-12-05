Сантьяго, , 02:03 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное за месяц число зараженных коронавирусом нового типа — 1729 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Отмечается, что это наиболее высокий показатель с начала ноября. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 557 135. Также за минувшие сутки в Чили скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 15 558 человек.

Ранее в Чили возобновили международные авиаперелеты и разрешили въезд в страну иностранным туристам. При этом эксперты в области здравоохранения предупредили о возможном наступлении второй волны заболеваемости COVID-19.