Бразилиа, , 01:57 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зарегистрировали еще 46 884 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в результате чего их общее число составило 6 533 968. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом количество фактов выздоровления от коронавирусной инфекции достигло 5 744 369. Еще 175 964 пациента скончались от осложнений при COVID-19. За последние 24 часа в Бразилии зафиксировали 694 летальных исхода, связанных с последствиями этого заболевания

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил об участии бразильских специалистов в разработке шести вакцин от коронавирусной инфекции.

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