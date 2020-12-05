Женева, Швейцария, , 02:15 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 628 592 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 12 161 больной с COVID-19. Об этом вечером 4 декабря сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 64 603 428 человек, инфицированных коронавирусом,зарегистрировано 1 500 614 случаев летального исхода.

Напомним, что максимальное суточное число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 было зафиксировано в мире 14 ноября — 667 964 случая. Максимальное число смертей — 17 апреля, 12 482.

Лидерами среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю, согласно данным ВОЗ, являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, общее число выявленных инфицированных в мире достигло 64 350 473 человек.

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