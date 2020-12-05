Париж, , 01:21 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 54 767 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 284 пациента. Об этом в пятницу, 4 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 11 221 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,269 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен сделать страну «мировым лидером» в сфере цифровизации системы здравоохранения.

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