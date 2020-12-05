Багдад, , 00:36 — REGNUM В Ираке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 560 тысяч, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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В частности, за 4 декабря на территории республики выявили 1855 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Ираке выросло до 560 622. Также за минувшие сутки в стране умерли еще 26 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Ираке от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 12 387 человек. Еще 489 772 пациента выздоровели и были выписаны из медучреждений. Отмечается, что всего в республике провели 3 609 466 тестов на выявление коронавирусной инфекции.