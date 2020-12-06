Белград, , 00:03 — REGNUM В сербской Рашке в карьере Кижевак продолжаются раскопки на месте предполагаемого захоронения людей, убитых в ходе Косовского конфликта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава института юридической медицины самопровозглашенного Косово Арсим Герджалиу 4 декабря подтвердил, что на данный момент найдено уже пять захоронений. Раскопки будут продолжаться до тех пор, пока будут позволять погодные условия.

Глава косовской делегации при раскопках высказал мнение о том, что и на территории самого Косово могут находиться массовые захоронения убитых.

Герджалиу призвал не политизировать процесс раскопок и рассматривать его как гуманитарный.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии подтвердили обнаружение останков в Рашке — предстоит экспертиза