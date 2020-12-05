Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Очередное загружаемое дополнение (DLC) Kombat Pack 3 к Mortal Kombat 11 может добавить в игру четырёх новых персонажей. Об этом 4 декабря сообщил портал Comicbook.

Информацию опубликовал один из пользователей Twitter. Он утверждает, что после выхода третьего дополнения в Mortal Kombat 11 появятся бойцы Смоук, Хавик и Сарина. Кроме того, инсайдер утверждает, что геймеры получат возможность сыграть за Детстроука (Слейда Уилсона), который иногда выступает в качестве суперзлодея в комиксах DC, а иногда в качестве антигероя.

Издание предлагает принять информацию к сведению, но при этом отнестись к ней критически, тем более, что ни студия NetherRealm, ни компания WB Games пока ничего не сообщали о планах на выпуск Kombat Pack 3.

https://twitter.com/SkaVorah/status/1334180634890219520

Напомним, релиз дополнения Kombat Pack 2 к Mortal Kombat 11 состоялся 17 ноября 2020 года. Оно добавило в игру новых бойцов: Милину, Рейна и Рэмбо.

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