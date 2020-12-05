Тирана, , 01:42 — REGNUM В пятницу, 4 декабря, в результате исследования 2 264 образцов в Албании выявили ещё 801 случай заражения коронавирусом. 490 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 41 302 случая заражения коронавирусом. 20 974 человека уже излечились от COVID-19. 870 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 18 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 19 458 человек, из них более половины —10 503 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 483 пациента, за последний месяц это число возросло почти вдвое и почти каждый день увеличивается на 10−15 человек, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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