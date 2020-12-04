Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Энтузиасты выпустили дополнение к игре Dark souls 3, которое является достаточно масштабным и вносит в игру значительные изменения. Об этом 4 декабря сообщил портал DSOGaming.

Разработкой модицикации (мода) BloodSouls Judgment of Ash занимался пользователь портала NexusMods, известный под ником Papa Appa. Он сообщил, что дополнение добавляет в игру новые локации, новых боссов, новую анимацию, заклинания и более 150 видов оружия. Кроме того, мод вносит некоторые изменения в карту и вводит в игру четвёртый класс магии — некромантию. Скачать обновление геймеры могут на странице проекта.

Релиз Dark souls 3 состоялся 24 марта 2016 года на консолях Xbox One и PlayStation 4. Разработкой игры занималась студия From Software.

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