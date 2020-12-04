Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Студия BioWare во время трансляции церемонии вручения премии The Game Awards 2020 выдаст новую порцию информации о проекте игры Dragon Age 4. Об этом 4 декабря сообщил на своей странице ведущий мероприятия Джефф Кейли.

В своём посте Кейли предложил геймерам не пропустить специальный блок трансляции, посвящённый Dragon Age 4, и обратить на него особое внимание. Стоит отметить, что его публикация появилась вскоре после того, как BioWare объявила об уходе из компании генерального менеджераКейси Хадсонаи исполнительного продюсера Dragon Age 4 Марка Дарра.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1334920819378507776

Ожидается, что релиз Dragon Age 4 состоится в 2022 году. Пока BioWare не сообщала подробную информацию об этом проекте. Третья игра серии Dragon Age: Inquisition вышла в продажу более шести лет назад, 18 ноября 2014 года.

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