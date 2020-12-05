Шадринск, Курганская область, , 00:04 — REGNUM На центральной площади курганского города Шадринска строители приступили к обустройству ледового катка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Каток площадью около 450 кв. м сооружает шадринское предприятие ООО «Гранд-строй». По периметру он будет ограждён забором. Музыка и иллюминация создадут праздничное настроение. Здесь разместят скамьи, организуют торговлю горячим чаем и выпечкой.

«Надеюсь, шадринцы оценят такой новогодний подарок, и если он будет пользоваться спросом, то на следующий год постараемся увеличить площадь ледового поля», — прокомментировал устройство катка мэр Шадринска Виктор Ермишкин.