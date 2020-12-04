Вашингтон, , 23:31 — REGNUM В сеть выложили ролик с демонстрацией игрового процесса Cyberpunk 2077, который подтвердил, что в будущей игре CD Project Red появится известная культовая фигура. Об этом 4 декабря сообщил портал GamesRadar.

Пользователь Reddit Axepirate выложил на форум скриншот, на котором показана виртуальная версия Хидео Кодзимы. Издание отметило, что сидящий на диване персонаж невероятно похож на известного японского геймдизайнера и фактически является его точной копией. Другие пользователи сообщили, что виртуальный Кодзима говорит о кинематографе.

Стоит отметить, что эта информация не стала неожиданностью для тех геймеров, которые следили за новостями о ходе разработки Cyberpunk 2077. На возможное появление Кодзимы игре CD Project Red намекнула в июле 2020 года.

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