Вашингтон, 4 декабря 2020, 23:24 — REGNUM Палата представителей США, в которой большинством обладают представители демократической партии, проголосовала в поддержку легализации каннабиса на федеральном уровне, сообщает 4 декабря издание The Hill.
За одобрение законопроекта о легализации марихуаны проголосовали 228 членов палаты представителей, против выступили 164.
Ряд членов палаты представителей поспешили назвать этот законопроект «историческим», так как если такой закон вступит в силу, то на свободу должны будут выйти осужденные за употребление марихуаны.
Теперь законопроект должен рассмотреть сенат США
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