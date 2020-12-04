Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Палата представителей США, в которой большинством обладают представители демократической партии, проголосовала в поддержку легализации каннабиса на федеральном уровне, сообщает 4 декабря издание The Hill.

За одобрение законопроекта о легализации марихуаны проголосовали 228 членов палаты представителей, против выступили 164.

Ряд членов палаты представителей поспешили назвать этот законопроект «историческим», так как если такой закон вступит в силу, то на свободу должны будут выйти осужденные за употребление марихуаны.

Теперь законопроект должен рассмотреть сенат США

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