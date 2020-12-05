Москва, 5 декабря 2020, 00:01 — REGNUM Росгвардия рассекретила архивные документы, рассказывающие о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года. Они опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации ко Дню воинской славы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
5 декабря 1941 года под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили гитлеровцев на сотни километров от стен столицы. Этому грандиозному событию предшествовали долгие месяцы упорной обороны, измотавшей и обескровившей отборные дивизии вермахта.
«Отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным. Они били танки и пехоту врага, спасали под вражеской бомбежкой здания на улицах столицы и бесценные для ее защиты грузы на железнодорожных объектах. Отряды ОМСБОН НКВД СССР для обеспечения наступления Красной Армии участвовали в возведении шоссейных мостов, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления. Отдельный саперный батальон и отдельный батальон связи 2 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД восстанавливал поврежденные линии связи. Кроме того, железнодорожные подразделения внутренних войск, участвуя в наступлении, восстанавливали разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов», — подчеркнули в Росгвардии.
Из доклада командира 3-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений в политуправление войск НКВД СССР:
«Со 2 по 10 октября бронепоезд 76-го полка уничтожил восемь танков и до роты противника в районе Новых Комаричей, эвакуировал со станции Нарыжкино семь эшелонов с ценным грузом. В этот же период оперативный батальон дивизии, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей, уничтожил тринадцать танков и больше батальона противника. При этом батальон потерял до шестидесяти процентов личного состава».
Из доклада начальника войск НКВД по охране тыла Западного фронта в политуправление войск НКВД СССР:
«9 и 10 октября на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал его атаки и удерживал занимаемые рубежи. Наводчик 45-миллиметровой пушки красноармеец С. Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия какой-либо видимости обнаружил в непосредственной близости от своей батареи танки. Подполз к ним и, убедившись, что это были фашистские танки, вызвал сигнальной ракетой огонь по ним, а фактически на себя. Всего за двое суток боёв полком уничтожено 14 танков и 2 самолёта врага, рассеяно до двух батальонов вражеской пехоты. Действия полка получили высокую оценку командований 4-й танковой бригады и 26-й армии. 28 октября в районе Захаровки передовой отряд полка, возглавляемый капитаном Хрусталёвым, вступил в бой с 10 немецкими танками и двигавшейся за ними пехотой. За время боя бойцами отряда подбито семь фашистских танков. 1 декабря на наро-фоминском направлении противник, прорвав линию обороны наших частей, продвигался на восток с целью выйти на автомагистраль в районе Голицыно и окружить части Красной Армии, оборонявшие этот участок фронта. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот же день заняли круговую оборону деревни Петровское, задержав и подчинив себе отходившие с обозом два танка 5-й танковой бригады. В течение последующих суток фашисты при поддержке 12 танков, бомбардировочной авиации и артиллерийского огня три раза бросались в атаку на деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли. В ходе девятнадцатичасового боя наши воины подбили 2 немецких танка и истребили около 400 гитлеровцев».
Среди рассекреченных архивных документов также выдержки из доклада командира ОМСДОН им.Ф. Дзержинского в политуправление и управление оперативных войск НКВД СССР, из сводки политуправления войск НКВД СССР от 14 ноября 1941 года, из оперативной сводки штаба 11-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, из донесения командира 12-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности начальнику войск НКВД СССР, из рапорта начальника Малоярославецкого сектора охраны Московской зоны обороны в НКВД СССР.