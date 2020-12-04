Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Игра Wolcen: Lords of Mayhem, выполненная в духе Diablo, получила своё первое большое обновление Chronicle 1: Bloodtrail. Об этом 4 декабря сообщил портал Wccftech.

Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер дополнения длительностью около четырёх минут. В нём они рассказали, что добавили в игру монстров, питомцев, модификаторы навыков, новые миссии, а также массу различных улучшений. Кроме того, в игре появилась новая валюта и «косметические» доспехи.

Стоит отметить, что после релиза Wolcen: Lords of Mayhem, выполненная в жанре action-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера), получила неоднозначные отзывы (60 баллов из 100 на Metacritic), что не помешало ей разойтись тиражом более 1 млн копий. Разработкой игры занимается компания WOLCEN Studio.

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