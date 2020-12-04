Лондон, , 22:48 — REGNUM Очередное бесплатное обновление игры Batman: Arkham Knight добавило в неё два новых костюма супергероя. Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

Студия-разработчик Rocksteady пояснила, что выпуск дополнения приурочен к празднованию Нового года. Один из скинов (образов) — это Anime Batman (который не стоит путать с костюмом из аниме «Бэтмен-ниндзя»), а другой — Zur-En-Arrh, в его основу легли комиксы про Бэтмена с планеты Зур-Эн-Арр.

https://twitter.com/RocksteadyGames/status/1334570235471519744

Стоит отметить, что релиз Batman: Arkham Knight состоялся более пяти лет назад, 23 июня 2015 года. Это четвёртая игра популярной серии Batman: Arkham.

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