Рим, , 22:43 — REGNUM Правительство Италии ужесточило «коронавирусные» ограничения на Рождество и Новый год, 4 декабря сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 21 декабря по 6 января передвижение между 20 регионами Италии будет разрешено только по работе, по медицинским показаниям или в экстренных случаях.

На Рождество 24 декабря, на следующий день и в Новый год итальянцы не смогут даже покинуть свои города. Кроме того, запрещены массовые собрания.

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