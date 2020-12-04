Москва, , 22:39 — REGNUM Более половины жителей Москвы сделали прививки от гриппа в 2020 году. Об этом сообщил 4 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

Вакцинация от гриппа в мобильных центрах в Москве Mos.ru

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"Порядка 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа и близко нет. Дай бог, чтобы такая ситуация сохранялась и далее», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчекнул, что активная вакцинация граждан от гриппа помогает в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Потому что когда эпидемия гриппа нахлёстывается на эпидемию COVID-19, это, конечно, совсем нехорошо», — отметил он.

Мэр Москвы также сообщил, что на прививку от коронавируса в столице за несколько часов записались уже порядка пяти тысяч человек.