Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Оскар Айзек присоединился к проекту фильма по видеоигре Metal Gear Solid. Об этом 4 декабря сообщил портал Deadline.

Издание отмечает, что Sony Pictures пока не определилась с датой старта производства картины. Однако, по мнению автора статьи, после того, как кинокомпания привлекла такого актёра как Айзек, она наверняка сделает проект более приоритетным.

Поклонники фильмов серии «Звёздные войны» знают Оскара Айзека по роли пилота По Дамерона. Ранее он также снялся в таких картинах, как «Из машины», «Люди Икс: Апокалипсис», «Тройная граница» и других. Оригинальная игра Metal Gear Solid вышла в 1998 году на консоли PlayStation, её разработкой занимался известный геймдизайнер Хидео Кодзима.

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