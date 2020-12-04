Лиссабон, , 22:15 — REGNUM Парламент Португалии продлил чрезвычайную ситуацию по коронавирусу на 15 дней, 4 декабря сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Жесткие ограничения по COVID-19 в Португалии, включая запрет на поездки по стране, продлены вплоть до 23 декабря.

Пока неизвестно, будут ли продлены ограничения на Рождество, 24 и 25 декабря. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза уже заявил, что правительство рассматривает продление жестких ограничений на январь.

Читайте также: В Британии за сутки выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса