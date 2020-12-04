Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Компания Activision Blizzard, специализирующаяся на издании видеоигр, подала в суд на онлайн-кинотеатр Netflix. Об этом 4 декабря сообщил портал Deadline.

Издатель обвинил потоковый сервис в том, что ранее он переманил финансового директора Спенсера Ноймана, тем самым нарушив «этические и юридические обязательства». Согласно иску, в конце 2018 года Netflix вёл тайные переговоры с Нойманом, убеждая его перейти в компанию и занять пост главного финансиста.

Как написала в заявлении Activision Blizzard, ответчик, формируя состав сотрудников, «участвует в многолетней кампании по незаконному переманиванию руководителей конкурентов Netflix, игнорируя их договорные обязательства».

Напомним, геймеры знают Activision Blizzard прежде всего как издателя игр серии Call of Duty. На сегодня Netflix является самым крупный онлайн-кинотеатром мира, в октябре 2020 года стало известно, что число его подписчиков превысило 195 млн человек.

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