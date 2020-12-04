Ханты-Мансийск, , 21:04 — REGNUM В Югре с 1 января 2021 года на 3,5% проиндексируют девять мер социальной поддержки. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Индексируются выплаты труженикам тыла; гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий; ветеранам труда; инвалидам с детства I и II групп; малообеспеченным; ежемесячное пособие на ребёнка; социальное пособие на детей, потерявших кормильца; пособие на детей-инвалидов.

Выплаты вырастут у более 200 тысяч жителей ХМАО.