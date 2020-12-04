Париж, , 21:04 — REGNUM Согласно опросу, проведенному компанией Odoxa-Dentsu Consulting во Франции и опубликованному в пятницу, 4 декабря, изданием Le Figaro, молодые люди в возрасте 18−24 лет более благожелательно относятся к политике президента страны Эммануэля Макрона, чем другие возрастные группы.

Исследование, проведенное Odoxa-Dentsu Consulting, свидетельствует о том, что почти половина из них, или 49%, что на 7 процентных пунктов выше, чем в феврале 2020 года, считают, что Макрон — «хороший президент».

Всего 43% населения Франции придерживаются того же мнения, причем всего 38% людей в возрасте 50−64 лет и 41% жителей Франции 35−49 лет положительно оценивают деятельность нынешнего главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному французским Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee) и опубликованному в четверг, 26 ноября, ожидания жителей Франции от будущего стали менее оптимистичными, чем во время пика демонстраций движения «желтых жилетов» в декабре 2018 года.

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