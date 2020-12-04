Улан-Батор, , 20:32 — REGNUM В столице Монголии сегодня 5 декабря началось массовое тестирование на наличие коронавируса. Предполагается, что проверке подвергнется по одному человеку из каждой семьи.

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Государственная чрезвычайная комиссия планирует проверить около 70 тысяч человек. Для этого в Улан-Баторе открыли более 30 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

На 4 декабря общее число выявленных случаев локального заражения COVID-19 в Монголии составило 386, из них 96 зафиксировано в Улан-Баторе. Самое большое количество случаев локального заражения (193) зарегистрировано в аймаке Сэлэнгэ, который граничит с Россией. Общее количество подтвержденных случаев COVID в стране составляет 831.

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