Рим, , 20:10 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 4 декабря, в Италии умерли 58 852 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 814 (днем ранее — на 993), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 872 385 человек, за сутки этот показатель увеличился на 25 576 (днем ранее — на 23 474).

Число подтвержденных носителей выросло на 24 099 (днем ранее — на 23 225). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 688 939 — более 2,5% населения страны.

В настоящее время заражены 757 702 человека — на 2280 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снижается пятый день подряд.