Загреб, , 20:19 — REGNUM В Хорватии 4 декабря за последние 24 часа, согласно 10 626 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 3 955 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 262 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 24 190.

В Хорватии 143 370 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 2 032 смертельных случая.