Подгорица, , 20:02 — REGNUM В Черногории 4 декабря за последние 24 часа, согласно 1 845 проведённым тестам, было подтверждено 535 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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4 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что от коронавируса скончалось 2 пациента из Бара, Подгорицы, Херцег-Нови, Мойковца и Биело-Поля, из которых самому старшему было 85 года (1935 г. р.), а самому младшему 52 лет (1968 г. р.).

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 10 531.