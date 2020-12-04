Сараево, , 19:54 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 4 декабря за последние 24 часа, согласно 3 161 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 215 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 52 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Заражение было подтверждено у 832 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 383 жителей Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 92 000 случаев заражения коронавирусом.