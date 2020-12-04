Белград, , 19:53 — REGNUM В Сербии 4 декабря за последние 24 часа было подтверждено 7782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 69 человек скончались, что является более высоким показателем, чем 3 декабря. К аппаратам ИВЛ подключено 25 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 41 087.

Глава министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек 4 декабря заявил, что эпидемиологическая ситуация в Сербии остается крайне неблагоприятной. Наибольшее число вновь инфицированных проживает в Белграде, Нови-Саде, Крагуевце, Нише, Кралево.