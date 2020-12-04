Загреб, , 19:27 — REGNUM Хорватия заказала 5,6 миллиона доз вакцины против коронавируса, и вакцинация может начаться с вакцины Pfizer, которая сначала должна поступить в 125 000 дозах, которыми можно будет вакцинировать 62,500 человек, заявил в директор института общественного здравоохранения Хорватии Крунослав Капак.

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Чапак сообщил, что ЕС начал переговоры с шестью производителями на первом этапе, и первое соглашение, полученное Хорватией для проверки, было заключено с AstraZeneca.

«У этого производителя было заказано 3,6 миллиона доз вакцины, но из-за огромного интереса со стороны других стран ЕС мы получили 2,7 миллиона доз, поэтому остальные 900 000 доз были заказаны у Johnson & Johnson. После этого один миллион доз был заказан у компаний Pfizer и Moderna», — сообщил он.