Иерусалим, , 19:25 — REGNUM Компания Moderna договорилась о поставке дополнительно 4 млн доз вакцины от коронавируса в Израиль, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

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Финансовые условия и сроки поставки по сделке пока не разглашаются. Ранее Израиль договорился о поставке 6 млн доз вакцины Moderna.

При этом вакцина пока не одобрена медицинскими органами страны. Также Израиль имеет соглашение с Astra Zeneca о поставке около 10 млн доз экспериментальной вакцины против COVID-19.

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