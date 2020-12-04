Подгорица, , 19:20 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в Черногории до конца сентября 2020 года было заключено всего 940 браков, что более чем вдвое меньше, чем в прошлом году, когда 1961 пара вступила в брак.

Статистика показывает, что даже локдаун в марте не помешал 128 парам вступить в брак в этом месяце, 19 браков было заключено в апреле и 44 в мае.

В последующие месяцы количество браков выросло: в июне состоялось 185 свадеб, в июле — 205, в августе — 326, а в сентябре — 333.

С другой стороны, если говорить о разводах, то с марта по конец сентября было зарегистрировано 248 разводов, тогда как в 2019 году разводов было на 95 больше, то есть 343.

В публикации «Женщины и мужчины» управление статистики и министерство по правам человека и меньшинств заявили, что за последние три десятилетия наибольшее количество браков было зарегистрировано в 2003 году (4050), а разводов — в 2018 году. 849.

Средний возраст женщин и мужчин, вступающих в первый брак, постоянно растет и в 2019 году он составляет 28 лет для женщин и 31,1 год для мужчин.