Рим, , 19:01 — REGNUM 34 студента в Риме были оштрафованы карабинерами за нарушение антикоронавирусных ограничений, передают местные СМИ в пятницу, 4 декабря.

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Сообщается, что студенты собрались в квартире площадью 70 квадратных метров, чтобы отпраздновать день рождения своей однокурсницы.

Карабинеров вызвали соседи владельцев квартиры, которым мешал шум вечеринки.

По данным на 3 декабря, в Италии умерли 58 038 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на «рекордные» 993 (днем ранее — на 684). Выздоровели 846 809 человек, за сутки этот показатель увеличился на 23 474 (днем ранее — на 38 740). Число подтвержденных носителей выросло на 23 225 (днем ранее — на 20 709). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 664 829 — более 2,5% населения страны. В настоящее время заражены 759 982 человека — на 1248 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снижается четвертый день подряд.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 66 раз. За последний месяц число зараженных выросло вчетверо. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.