Загреб, , 18:56 — REGNUM Все сотрудники хорватского кризисного штаба заявили, что готовы к публичной вакцинации.Директор Хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Чапак заявил 4 декабря, что вакцина против коронавируса в Хорватии будет бесплатной, сообщает вещатель HRT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Вакцинация, как он заявил, не будет обязательной, но важно информировать граждан о том, что они защищают не только себя, но и других, особенно более уязвимые группы населения.Все сотрудники кризисного штаба заявили, что готовы к публичной вакцинации.