Вена, , 18:52 — REGNUM В Австрии бывший министр финансов страны Карл Хайнц Грассер приговорен судом к восьми годам тюремного заключения, сообщает 4 декабря Spiegel.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Издание отмечает, что речь идет о самом крупном судебном процессе о коррупции, подобных которому не наблюдалось в Австрии со времен Второй мировой войны.

Грассер признан виновным в злоупотреблении властью и взяточничестве. Приговор был вынесен судом на основе показаний сотен свидетелей и данных телефонной прослушки.

В рамках этого дела обвинения были предъявлены 14 подозреваемым. Одним из эпизодов коррупционного дела была передача внутренней информации, из-за которой консорциум смог купить 60 тыс. государственных квартир фактически за половину их рыночной цены.

Решение о продаже государственных квартир принял Грассер, получив за это вместе с сообщниками взятки на общую сумму 9,6 млн евро.

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