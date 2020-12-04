4 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 19:48 — REGNUM В ходе дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология ХХI века» первопроходец в развитии ИИ в России — глава Сбербанка Герман Греф — на правах спикера мероприятия предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поделиться своей точкой зрения о рисках и преимуществах ИИ в сопоставлении со страхами россиян. Слишком уж много в последнее время было критики в адрес цифровизации страны и лично — в адрес Германа Грефа. Выступление президента страны, очевидно, не могло не порадовать главу нынешнего «Сбера»: «ветер перемен», с реформой институтов развития, догнавший ряд старейших топ-менеджеров страны, не гонится за Грефом, пожалуй, при соблюдении нескольких условий.

«Умный» дисплей SberPortal со встроенными ассистентами и управлением голосом, жестами и прикосновениями Sber.ru

По словам Владимира Путина, «невозможно, безусловно, отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом. Вот, когда я говорил, что люди будут контролировать машины, я про это и говорил. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которая когда-либо создана человечеством. И для этого нужно нам самим быть смелыми, компетентными и смотреть в будущее. Каждому из нас, и государству, и обществу, и бизнесу, конкретному человеку, необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и технологии. Быстрее и решительнее идти в новую эру, и Сбербанк здесь демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. «Сбер» создал новую цифровую платформу. Так называемую экосистему… Это здорово, это действительно впечатляет. Система, где гражданин получает не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: заказать такси, купить продукты, товары, найти нужную информацию, и всё это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду».

«При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что (банк) был создан ещё в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но всё же нужно не забывать, что «Сбер», эта экосистема — это банк в первую очередь. И требования Центрального банка к финансовым учреждениям должны соблюдать», — особо подчеркнул Владимир Путин.

Среди ключевых тезисов в выступлении президента нужно также выделить и ряд других замечаний, которые напрямую могут касаться не только экосистемы «Сбера», но и всех остальных непосредственных участников развития ИИ, в частности — машинного обучения. По мнению главы государства, всем известно, какие риски несет интернет. Те же морально-этические нормы, выработанные человечеством на протяжении всей его жизни, должны распространяться не только на интернет, но и на ИИ. По мнению Путина, от человека зависит, насколько он аккуратно будет распоряжаться этими возможностями. Любые технологии несут определенные риски, ядерная энергия, достижения, используемые в военной сфере. Необходимо иметь в виду эти риски и заранее их купировать.

Владимир Путин с Германом Грефом в ходе основной дискуссии конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey Kremlin.ru

Особо президент выделил вопросы работы с персональными данными и усиления кибербезопасности. Цифровая трансформация подразумевает в ближайшее десятилетие проникновение ИИ в каждую сферу жизни граждан России, бизнеса и процессы госуправления. Да, любые технологические революции ведут к изменениям уклада жизни, в том числе порождают безработицу. Но миру хорошо знакомы истории стран, опоздавших с технологическими новшествами, и последствия такого промедления. Проникновение ИИ во все сферы жизни должно привести к одной главной цели — повысить благополучие граждан. Развитие ИИ подразумевает обучение врачей, учителей, детей, студентов, работников транспортной сферы, агрономов, юристов, управленцев и т. д. и т. п. Между тем, как заметил Путин, по большому счету ни у одной страны мира нет практического опыта освоения ИИ.

И действительно, заметим, Герман Греф настолько увлекся новыми технологиями, вероятно, не замечая проблем одной из самых уязвимых групп населения, имеющих единственную социальную карту МИР в Сбербанке, куда приходят пенсии, но не имеющих смартфонов с мобильными приложениями банка, а потому вынужденных снимать для расчетов деньги в банкоматах банка с помощью родственников. Что удивительно, снять в банкомате деньги родственникам не удается в силу мгновенной блокировки карт. Мошенничество? Нет. Но так, видимо, видят в «Сбере» развитие новых технологий. Что доставляет неудобства.

Потому совершенно очевидно, что всем участникам цифровой трансформации потребуется максимум усилий и скрупулезного внимания к использованию преимуществ ИИ и снижения его рисков, хотя бы потому — чтобы народ, как, впрочем, и главы государств не приняли решений отменить ряд технологий или топ-менеджеров, их развивающих, всё-таки люди задают настроение искусственному разуму, как и в целом задают настройки. Жаль, что ассистент «Сбера» по имени Афина, также, так сказать присутствующая на конференции, не задалась именно таким вопросом, наоборот, спросила, может ли ИИ отменить президента. Путин, как всегда, не растерялся, мол, ни сердца, ни души, ни чувств, ни сострадания, ни совести нет у искусственного интеллекта. На то он и искусственный.

Конференция по искусственному интеллекту Kremlin.ru

Добавим, искусственный, чтобы прислуживать стране, не более. В общем, создалось впечатление, что начал Греф «за упокой», озвучивая мнение общественности, что может быть восстание машин, закончил Греф «за упокой»! Чей «упокой»? Не свой ли? Есть удобства для страны, ее развития, развития экономики, удобства для народа, будет Греф! Нет удобств — нет Грефа! Подует ли «ветер перемен» в спину Германа Грефа? Как знать. Может, и подует. Со стороны народа. Ведь настроение «Афины» — отражает настроение создателей. Прямо скажем, оно пугает. И не только нас, народ. Президент Казахстана, пребывающий на онлайн-связи, в ходе конференции вроде посмеялся, сначала усомнившись, позже тем не менее, допустив фантазии, мол, как знать, может, в будущем ИИ отменит президентов. Подобные фантазии Афины могут вызвать сложности в процессе интеграции стран в рамках ЕАЭС. К слову, параллельно дискуссии на тему развития ИИ проходил Первый Евразийский конгресс. Мог ли не знать об этом событии Герман Греф? Не мог! Отменять технологии ИИ, которые будут способствовать развитию стран в рамках союза, конечно, не стоит. Такие технологии внедряются по всему миру. Страны ЕАЭС не должны оставаться в стороне. Иначе противостоять настроениям «Афины» президентам с сердцем, душой и совестью будет сложно, невозможно!